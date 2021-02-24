Advertisements

بدء العمل بخط السيب النهائي لتوسعات محطة معالجة السنبلاوين

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن بدء تنفيذ مسار خط السيب النهائي لتوسعات محطة معالجة السنبلاوين، والتي تعمل بطاقة 33 ألف متر3 يوم.

جاء ذلك ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج، والممول من البنك الدولي بمحافظة الدقهلية "SRSSP".

ويأتي ذلك بعد جهود كثيرة من المهندس خالد نصر؛ للوصول لأنسب مكان لمرور الخط، بالإضافة لعقد عدد من جلسات التشاور مع ملاك الأرض المقترحة، للاتفاق على التنفيذ، وإنهاء الإجراءات اللازمة، مما يساهم في سرعة تشغيل المحطة، وتحقيق الهدف المرجو من المشروع، وسيحافظ على البيئة من الأضرار الناجمة عن عدم وجود خدمة صرف صحي.
بدء العمل بخط السيب النهائي لتوسعات محطة معالجة السنبلاوين
بدء العمل بخط السيب النهائي لتوسعات محطة معالجة السنبلاوين
بدء العمل بخط السيب النهائي لتوسعات محطة معالجة السنبلاوين
بدء العمل بخط السيب النهائي لتوسعات محطة معالجة السنبلاوين
بدء العمل بخط السيب النهائي لتوسعات محطة معالجة السنبلاوين
بدء العمل بخط السيب النهائي لتوسعات محطة معالجة السنبلاوين

أخبار تهمك

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يستقر على استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 7 ساعات

نجم ريال مدريد يحسم مصيره مع الفريق

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ أقل من ساعة

إتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة القمة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار ناري من موسيماني بعد الخسارة من سيمبا

منذ أقل من ساعتين

مرشح رئاسي يقرب برشلونة من الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 5 ساعات

الإسماعيلي يطلب تغيير ملعب مباراته أمام الأهلي

منذ ساعة

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

06:31 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

06:00 م

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

04:05 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

04:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»