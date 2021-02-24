بدء العمل بخط السيب النهائي لتوسعات محطة معالجة السنبلاوين



أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن بدء تنفيذ مسار خط السيب النهائي لتوسعات محطة معالجة السنبلاوين، والتي تعمل بطاقة 33 ألف متر3 يوم.



جاء ذلك ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج، والممول من البنك الدولي بمحافظة الدقهلية "SRSSP".



ويأتي ذلك بعد جهود كثيرة من المهندس خالد نصر؛ للوصول لأنسب مكان لمرور الخط، بالإضافة لعقد عدد من جلسات التشاور مع ملاك الأرض المقترحة، للاتفاق على التنفيذ، وإنهاء الإجراءات اللازمة، مما يساهم في سرعة تشغيل المحطة، وتحقيق الهدف المرجو من المشروع، وسيحافظ على البيئة من الأضرار الناجمة عن عدم وجود خدمة صرف صحي.

