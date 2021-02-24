أهداف بايرن ميونخ ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا.. "ليفاندوفسكي" بطل الأرقام القياسية (فيديو)

تصدر فريق بايرن ميونخ الألماني محرث بحث "جوجل" اليوم الأربعاء، حيث حقق الفريق الألماني فوزًا ساحقًا ضد لاتسيو الإيطالي بدوري أبطال أوروبا، كما حقق النجم البولندي " ليفاندوفسكي" رقمًا قياسيًا جديدًا، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية ملخص وأهداف مباراة بايرن ميونخ ضد لاتسيو.





نتيجة مباراة بايرين ميونخ ضد لاتسيو





استطاع فريق بايرن ميونخ الألماني بوضع قدم فى ربع نهائى دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز ضد غريمه الإيطالي لاتسيو ، بـ 4 أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت بينهما بالأمس الثلاثاء، على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر بمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2020-2021.





ملخص مباراة بايرن ميونخ ضد لاتسيو





أحرز نجم البايرن البولندى "ليفاندوفسكي" الهدف الأول لصالح الأحمر، مستغلا خطأ دفاعى فادح بالدقيقة التاسعة من زمن المباراة.





رقم قياسي جديد لليفاندوفسكي





كما أصبح ليفاندوفسكي الهداف الثالث بتاريخ دوري الأبطال متجاوزًا الأسطورة الاسباني راؤول جونزاليس، ويصل للهدف 72 في 95 مباراة، فيما سجل نجم ريال مدريد السابق 71 هدفا في 145 مباراة قبل اعتزاله، حسب شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات.





وأضاف النجم الشاب جمال موسيالا الهدف الثانى لبايرن ميونخ بالدقيقة 24 من زمن المباراة، ثم اختتم ليروى سانى ثلاثية بايرن ميونخ ضد لاتسيو في الشوط الأول بالدقيقة 42 من زمن اللقاء.





وأحرز فرانشيسكو أتشيربي لاعب فريق لاتسيو الإيطالى الهدف الرابع لصالح بايرن ميونخ بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 47 فى الشوط الثانى ، فيما قلص خواكين كوريا الفارق للفريق الإيطالى بالهدف الأول بالدقيقة 49 من عمر اللقاء.





مشوار بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا





تأهل بايرن ميونخ لدور الـ16 بدورى أبطال أوروبا، بعدما حصد 16 نقطة من الفوز في 5 مباريات بالإضافة إلى تعادل وحيد، سجل في المواجهات الست 18 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف، ليتربع على صدارة المجموعة الأولى التي ضمت أتلتيكو مدريد الإسبانى وريد بول سالزبورج النمساوى ولوكوموتيف موسكو الروسى.









في المقابل، حجز لاتسيو الذى حافظ على سجله بدون هزيمة، مقعده في ثمن النهائي الأوروبى بعدما حل ثانيا في المجموعة السادسة التي ضمت بوروسيا دورتموند الألماني وكلوب بروج البلجيكى وزينيت سانت بطرسبرج الروسي، برصيد 10 نقاط من الفوز في مباراتين بالإضافة إلى 4 تعادلات، وأحرز خلال هذه المباريات 11 هدفا واهتزت شباكه بـ4 أهداف.





أهداف بايرن ميونخ ضد لاتسيو







