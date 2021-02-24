وزير الاتصالات: إتاحة خدمات الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية (فيديو)

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة أطلقت اليوم خدمات الضرائب العقارية على منصة مصر الرقمية.



وتابع "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «المواطنون الذين لا يرغبون في التعامل تكنولوجيا يمكنهم التوجه إلى مكاتب البريد لإنجاز التقرير الضريبية، إضافة إلى إمكانية التواصل تليفونيا».



وأكد الاستعداد الكامل لاستقبال الفصل الدراسي الجديد، قائلا «البنية التحتية المعلوماتية قادرة على استيعاب أحمال الإنترنت»، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل في إطار مبادرة حياة كريمة لتطوير الخدمات المقدمة إلى القرى.

