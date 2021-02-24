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الإمارات والصومال.. يد تمنح وآخرى تنكر(فيديو)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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على مدار السنوات الأخيرة عملت الإمارات على دعم الصومال ، فأبو ظبي قدمت قرابة مليار درهم للصومال في 7 سنوات.


وكانت الإمارات سندا للصوماليين، وذلك وقت انتشار المجاعة لبلادهم، حيث حفرت آبار لاستخراج المياة لإنقاذ الصوماليين من العطش.


وكذلك كانت قد مدت الإمارات جسور برية وبحرية لإمداد الصومال بالمساعدات الغذائية، بالإضافة للوقوف بجانبها خلال مواجة فيروس كورونا ببناء مستشفيتان.

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