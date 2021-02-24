عضو لجنة الفيروسات: ترخيص 4 لقاحات يوفر أعداد وفيرة ويحقق المناعة المجتمعية (فيديو)

قال عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن إعطاء هيئة الدواء المصرية الترخيص لـ 4 لقاحات مختلفة يوفر أعداد وفيرة لتطعيم الملايين ويحقق المناعة المجتمعية.



وأضاف "خطاب" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن توافر الأربع لقاحات يعطي فرصة أكثر لتطعيم المواطنين كل حسب احتياجه واللقاح المناسب له.



وأشار إلى أن لقاح استرازينكا مثلُا لم يتم تجربته فوق سن الـ 65 عامًا، موضحًا أن وفرة أكثر من لقاح يعطي حرية الحركة والاختيار لإعطاء اللقاح المناسب لكل شخص مع توفير أنواع مختلفة من اللقاحات.



وأكد أن الوصول إلى المناعة المجتمعية يعطي 70% من الأشخاص المفروض أن يقوموا بأخذ لقاحات، لافتًا إلى أن الحوامل وأصحاب أمراض نقص المناعة لن يتم إعطائهم اللقاح ولكن تطعيم العدد الأكبر سيعطي المجتمع كله المناعة.



وأوضح أنه حتى الآن لا يمكن تحديد الفترة الزمنية للمناعة التي تستمر مع إعطاء اللقاح، ولكن أقل مدة هي 3 شهور، ومازال الوقت مبكرًا لمعرفة ما إذا كان الفيروس سيصبح مثل الأنفلونزا موسمي أو سيختفي وكلها تساؤلات سيتم الإجابة عنها مع التعرف على الآثار الجانبية والفاعلية بعد إعطاء الملايين.





