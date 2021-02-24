Advertisements

عضو لجنة الفيروسات: ترخيص 4 لقاحات يوفر أعداد وفيرة ويحقق المناعة المجتمعية (فيديو)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:56 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن إعطاء هيئة الدواء المصرية الترخيص لـ 4 لقاحات مختلفة يوفر أعداد وفيرة لتطعيم الملايين ويحقق المناعة المجتمعية.

وأضاف "خطاب" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن توافر الأربع لقاحات يعطي فرصة أكثر لتطعيم المواطنين كل حسب احتياجه واللقاح المناسب له.

وأشار إلى أن لقاح استرازينكا مثلُا لم يتم تجربته فوق سن الـ 65 عامًا، موضحًا أن وفرة أكثر من لقاح يعطي حرية الحركة والاختيار لإعطاء اللقاح المناسب لكل شخص مع توفير أنواع مختلفة من اللقاحات.

وأكد أن الوصول إلى المناعة المجتمعية يعطي 70% من الأشخاص المفروض أن يقوموا بأخذ لقاحات، لافتًا إلى أن الحوامل وأصحاب أمراض نقص المناعة لن يتم إعطائهم اللقاح ولكن تطعيم العدد الأكبر سيعطي المجتمع كله المناعة.

وأوضح أنه حتى الآن لا يمكن تحديد الفترة الزمنية للمناعة التي تستمر مع إعطاء اللقاح، ولكن أقل مدة هي 3 شهور، ومازال الوقت مبكرًا لمعرفة ما إذا كان الفيروس سيصبح مثل الأنفلونزا موسمي أو سيختفي وكلها تساؤلات سيتم الإجابة عنها مع التعرف على الآثار الجانبية والفاعلية بعد إعطاء الملايين.


أخبار تهمك

مفاجأة.. موسيماني يستقر على استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ يوم

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

إتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

السجن المشدد 7 سنوات للفنانة عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 6 ساعات

قرار ناري من موسيماني بعد الخسارة من سيمبا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ ساعة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

منذ ساعتين

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة وبرق ورعد تضرب القاهرة وحلوان (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

06:31 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

06:00 م

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

04:05 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

04:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»