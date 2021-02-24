"غرفة الشارقة" تعزز علاقتها الاقتصادية مع مصر

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على توطيد وتعزيز العلاقات الاقتصادية بكافة أشكالها بين إمارة الشارقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة من خلال السعي الدؤوب نحو تحفيز الفعاليات الاقتصادية في الإمارة لتنفيذ مزيد من المشاريع الإستثمارية ورفع حجم المبادلات التجارية إلى مستويات تلبي طموح البلدين.





جاء ذلك خلال لقاء عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة في مقر الغرفة مع وفد رفيع المستوى من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في دبي برئاسة أشرف الديب قنصل عام جمهورية مصر العربية في دبي يرافقه وائل فتحي المستشار بالقنصلية وأشرف حمدي وزير مفوض تجاري رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري في القنصلية.





وبحث الجانبان خلال اجتماع انعقد على هامش الزيارة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بالإضافة إلى تطوير التبادل التجاري بين الشارقة وجمهورية مصر والعمل على إيجاد فعاليات مشتركة تخدم قطاع الأعمال في البلدين بالمستقبل القريب بما يعزز العلاقات المشتركة بين الإمارات ومصر حيث تعد الإمارات الشريك التجاري الثاني عربيا والتاسع عالميا لمصر كما تشكل جمهورية مصر سادس أكبر شريك تجاري عربي للإمارات.





وأشاد عبدالله سلطان العويس بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والاهتمام الكبير الذي تحظى به من قيادتي البلدين لتنميتها بمختلف القطاعات وتعزيز العمل المشترك بينهما بما يخدم مجتمع الأعمال في البلدين الشقيقين.





وأكد حرص غرفة الشارقة على تنمية وتطوير العلاقات بين مصر والشارقة ومضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين الجانبين ودفعها قُدما إلى الأمام في إطار استراتيجية الغرفة نحو العمل الدائم على تقوية وتمتين العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة تنفيذا للرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة الشارقة.





من جهته أعرب أشرف الديب عن تطلع حكومة بلاده إلى استقطاب الشركات العاملة في إمارة الشارقة للاستثمار في مصر في العديد من القطاعات الحيوية إلى جانب تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات لدى الجانبين.





وأشاد بجهود غرفة الشارقة ودورها في توفير التسهيلات المتميزة التي تقدمها إمارة الشارقة لرجال الأعمال المصريين الراغبين في الاستثمار بالإمارة ..مؤكدا أن الشارقة تعد وجهة استثمارية رائدة على مستوى المنطقة لما تتمتع به من تنوع اقتصادي وموقع جغرافي مميز وتشريعات وقوانين منظمة وتسهيلات حكومية لا مثيل لها.





من جانبه لفت محمد أحمد أمين العوضي إلى أهمية عقد اللقاءات الدورية بين الجانبين بما يؤسس نحو مزيد من النمو والتطور في العلاقات والتعاون والشراكة في مختلف القطاعات والمجالات الاستثمارية التي تخدم مصالح البلدين وخير شعبهما ..معربا عن أمله بأن يُسهم هذا اللقاء في دفع التعاون والتنسيق بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري إلى مستويات أرحب وأشمل من العمل المشترك.





يشار إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي قد تضاعف بين الإمارات ومصر أكثر من 4 أضعاف خلال السنوات 2010 إلى 2019 وخلال النصف الأول من 2020.