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أستاذ صحة عامة يوضح الأضرار الناتجة عن الألعاب الإلكترونية (فيديو)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي بجامعة عيد شمس، إن الألعاب الإلكترونية من وسائل الترفيه المفضلة لدى العديد من الأطفال والشباب ولها الفوائد الكثيرة التى تُنمي ذكاء الأطفال، فقد وصلت هذه الألعاب إلى مستوى متقدم من التطور التقني الهائل، وأصبحت أقرب إلى العالم الحقيقي بسبب أنظمة المحاكاة والتفاعل والتأثيرات البصرية والصوتية والحركية التي تتميز بها، وعلى الرغم من توفيرها للتسلية والمرح.

وأضاف "عيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الأربعاء، أنه تتعدد الأضرار الصحية نظير التعرض للألعاب الإلكترونية على المجتمع وخاصة على الأطفال بسبب ممارستها بشكلٍ خاطئ، مشيرًا إلى أن أضرار الألعاب الإلكترونية على الأطفال والشباب تعتبر شائعةً جدًا، وقد ظهر إدمان هذه الألعاب في أوائل الثمانينيات، ثم ازدادت هذه الإحصائيات مع زيادة انتشار هذه الألعاب ودخولها عالم الإنترنت.

وتابع: "اعتبرت الصحة العالمية أضرار الألعاب الإلكترونية مشكلة كبيرة قد تؤدي إلى تدمير الصحة العامة في حال ممارستها دون أي ضوابط، كما تؤثر على أداء المهام اليومية والاجتماعية، وقد قامت بعض البلدان باتخاذ إجراءات وقائية لحل هذه المشاكل والحد منها قلة الحركة وزيادة الوزن، وإجهاد العينين؛ بالإضافة إلى انحناء في العمود الفقري، والأرق واضطراب النوم، وخلل في الانتباه والتركيز، إلى جانب المشاكل النفسية.

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