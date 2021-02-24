مبابي يتصدر قائمة أعلي اللاعبين سعرًا في العالم

تصدر الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قائنة أعلي اللاعبين سعرا في العالم، بقيمة تقدر بـ185 مليون يورو، في حين أن نجم برشلونة الصاعد، بيدري، هو الأكثر تقييما عالميا خلال العام الماضي.





ويعد المهاجم الفرنسي اللاعب الأكثر قيمة للعام الثاني على الرغم من أن سعره قد انخفض بمقدار 15 مليونا مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي (2020).





ويتصدر مبابي القائمة، التي تضم أيضا هاري كين، مهاجم توتنهام بقيمة 125 مليون، في المركز الثاني، وهو نفس سعر رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي.





ويظهر في المراكز العشرة الأولى أيضا جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند، بقيمة تقديرية تبلغ 118 مليونا، وكذلك نيمار، الذي انخفض سعره 10 ملايين ليبلغ 115 وهي نفس قيمة محمد صلاح وماركوس راشفورد.

وبلغت قيمة كيفين دي بروين (114)، وترينت ألكسندر أرنولد (111)، وساديو ماني (110).





وخرج من العشرة الأوائل إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند، الذي حل في المركز 11بسعر 110 ملايين.





ويوجد 7 من أفضل 7 لاعبين في الدوري الإنجليزي بينما ليس من بينهم أي لاعب في الدوري الإسباني.





أما بالنسبة للأكثر تقييما، يتصدر بيدري القائمة، بزيادة قدرها 26 مليونا مقارنة بالعام الماضي، يليه فيل فودين نجم مانشستر سيتي، الذي زادت قيمته بمقدار 20 مليونا.



