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مشروعات خدمية قدمتها الإمارات إلى الصومال (انفوجراف)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
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مشروعات خدمية قدمتها الإمارات إلى الصومال (انفوجراف)
 - طريق الشيخ زايد من بربرة إلى برعو
- مصنع إنتاج السكر بمقديشو
- المشروع الزراعي حول نهري شبيلي وجوبا

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