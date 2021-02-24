موسيماني يعيد جوكر الأهلي للتشكيلة الأساسية أمام طلائع الجيش

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي، على إعادة بأيمن أشرف للتشكيل الأساسي للفريق بجوار بدر بانون، ضد طلائع الجيش، يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري.

ويسعى موسيماني، للدفع بأيمن أشرف في دفاع الأحمر ضد طلائع الجيش بجوار المغربي بدر بانون على حساب يإسر إبراهيم، عقب تعافيه من الإصابة.

وعاد أيمن أشرف، للمشاركة مع النادي الأهلي، أمس ضد سيمبا التنزاني كبديل بدلا من محمود وحيد قبل نهاية اللقاء الذي خسره الأحمر بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب أيمن أشرف عن فوز النادي الأهلي، على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، الأسبوع الماضي، بسبب الإصابة.