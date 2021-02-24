الزمالك يحدد موعد السفر لتونس قبل مواجهة الترجي





إستقر مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على موعد سفر البعثة إلى تونس من أجل مواجهة الترجي يوم السادس من الشهر القادم لحساب مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.





وتسافر بعثة الزمالك إلى تونس يوم الثالث من شهر مارس القادم خاصةً وأن الفريق يواجه وادي دجلة يوم الأول من الشهر القادم لحساب مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.





في الوقت الذي خاض فيه المارد الأبيض يوم أمس مواجهة قوية ضد تونجيث السنغالي والتي إنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف لحساب مباريات الجولة الثانية.