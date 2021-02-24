الأعلى للجامعات الخاصة يعلن موعد الامتحانات وتفاصيل الفصل الدراسي الثاني



ووجه المجلس الشكر لمنظومة العمل الجديدة للقبول الإلكترونى بالجامعات الخاصة والأهلية بإشراف د. محمد حلمى الغر الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية والدكتور شريف كشك ومجموعة الدعم الفنى لمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة على ما بذلوه من جهد متميز لتنفيذ برنامج القبول الالكترونى بالجامعات الخاصة والأهلية.



كما ناقش المجلس أوضاع المستشفيات التعليمية الملحقة بكليات الطب بالجامعات الخاصة، مؤكدًا أن افتتاح وتشغيل كليات الطب لابد أن يكون مقرونًا بافتتاح وتشغيل المستشفى التعليمي، وأن تصميم وتشغيل هذه المستشفيات يرتبط بالمواصفات القياسية المصرية مع ضرورة الحصول على اعتماد الجهات الرسمية وإصدار ترخيص مستشفى جامعى تعليمي.



وافق المجلس على ضوابط تخرج طلاب الجامعات الخاصة والأهلية والتى تتضمن: أولًا: أدوار التخرج، بحيث تكون أدوار التخرج فى ثلاث أدوار بالسنة الدراسية الواحدة (دور فبراير- دور يوليو – دور سبتمبر).



ثانيًا: استيفاء الحد الأدنى لعدد الفصول الدراسية الذى قرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وفى حالة الطالب المحول يتم احتساب عدد الفصول الدراسية اللازمة للتخرج اعتبارًا من قيد الطالب فى ذات التخصص فى الجامعة المحول منها والجامعة المحول إليها.



ثالثًا: استيفاء عدد الساعات الدراسية اللازمة للتخرج. ويختلف الحد الأقصى لعدد ساعات التخرج باختلاف الكلية والجامعة فى ضوء البرامج الدراسية التى تم الموافقة عليها فى الخطة الدراسية بمعرفة المجلس الأعلى للجامعات.



رابعًا: استيفاء المعدل التراكمى للتخرج (GPA)، ويشترط ألا يقل المعدل التراكمى للطالب عند التخرج عن (2).



خامسًا: اجتياز الطلاب الذكور لمادة التربية العسكرية.

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدورى مساء اليوم الأربعاء، وحضور الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة الجيزة الجديدة.وأكد المجلس خلال الاجتماع رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية مع استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وبدء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسى الأول اعتبارا من يوم السبت القادم 27 من فبراير الجارى وفق قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء، مع التشديد الكامل على التزام الجامعات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، مشددًا على ضرورة اتخاذ اجراءات حازمة مع جميع المخالفين للإجراءات الاحترازية.أوكد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.وشدد المجلس على تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسى الجارى (الجمع فى التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعى والتعليم أون لاين)، مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملى لتحقيق التباعد الاجتماعى وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعى يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.ووافق المجلس على قيام الجامعات بمد العام الدراسى الجارى لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.كما وافق المجلس على أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسى الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبي، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.وافق المجلس على اعتماد نتيجة القبول الإلكترونى للجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسى الثانى 20202021، حيث بلغ إجمالى المتقدمين 2425 طالبًا، تم توزيع 1704 طالبًا على الكليات المختلفة، ولم يتم توزيع عدد 721 طالبًا لاستنفاد رغباتهم، وتم منحهم فرصة استثنائية وتم إعادة تنسيقهم.