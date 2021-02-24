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موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، استبعاد ثنائي الفريق من حساباته أمام طلائع الجيش، بالدوري العام.

وقرر موسيماني، عودة محمود وحيد وأكرم توفيق، إلى دكة بدلاء الفريق خلال المباراة المقبلة، مع الاعتماد على خدمات الثنائي أيمن أشرف وعمرو السولية بشكل أساسي.

ويأتي ذلك، بعد تعافي أيمن أشرف مدافع الفريق من الإصابة التي لحقت به ومشاركته لبضعة دقائق في مواجهة سيمبا التنزاني، بدوري أبطال إفريقيا.

كما يعود السولية على حساب أكرم توفيق، بعد ظهور الاخير بمستوى متراجع خلال الهزيمة أمام سيمبا التنزاني، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت عصر أمس على ملعب الأخير لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لاستئناف تدريباته الجماعية، بعد غدٍ الجمعة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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