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"بسبب كورونا".. السعودية تعلن أغلاق 6 مساجد جديدة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
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 قررت وزارة الشئون الإسلامية السعودية، اليوم الأربعاء، إغلاق 6 مساجد مؤقتا بـ4 مناطق، بعد ثبوت 6 إصابات كورونا بين صفوف المصلين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 17 يوما بلغ 141 مسجدا، تم فتح 125 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية.

وسجلت السعودية، اليوم الأربعاء، قفزة بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أعلنت عن تسجيل إصابة 353 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بشهر يناير الماضي، حيث تم تسجيل حوالي 100 حالة يوميًا.

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