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الخارجية الفرنسية تدين القمع المؤسسي ضد أقلية الأويجور بالصين

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:14 م
بوابة الفجر
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 أدان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، "القمع المؤسسي" الذي تمارسه الصين ضد مسلمي الأويجور في منطقة شينجيانج (شمال غرب)، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

 

وقال خلال مداخلة عبر الفيديو: "من إقليم شينجيانج الصيني، وردتنا شهادات ووثائق متطابقة تظهر ممارسات غير مبررة بحق الأويجور ونظام رقابة وقمع مؤسسي واسع النطاق".

 

وتعتقد مجموعات حقوقية أن مليونا على الأقل من الأويجور وأقليات مسلمة أخرى ناطقة بأحد فروع اللغة التركية، محتجزون في معسكرات في منطقة شينجيانغ.

 

وأورد لورديان شينجيانغ من بين عدة أمثلة عن حالات "تراجع كبير لحقوق الإنسان" في 2020.

 

وأشار أيضا إلى "محاولة اغتيال" المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي تعرض للتسميم بغاز أعصاب في هجوم وجه أصابع الاتهام فيه للكرملين، وكذلك قمع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في بيلاروس، والنزاعين المستمرين في سوريا والعراق والانقلاب في بورما.

 

وعبر لودريان أيضا عن "قلق بالغ" إزاء مصير المحامية الإيرانية الناشطة في مجال حقوق الإنسان نسرين سوتوده، التي سجنت في 2018 بعد دفاعها عن امرأة اعتقلت على خلفية التظاهر ضد إلزام الإيرانيات بارتداء الحجاب.

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