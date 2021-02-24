Advertisements
بن راشد: نبدأ الخمسين الجديدة من صحراء المريخ
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:54 م
هالة الشحات
Advertisements
قال محمد بن راشد ال مكتوم، رئيس وزراء دولة الْإمارات وحاكم إمارة "دبي"، إنه تم إعتماد دورة جديدة للأجندة الوطنية اليوم الأربعاء، خلال خلوة الخمسين الذي ترأسها هو ومحمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، كما تم مناقشة عدد من المشاريع الإستراتيجية والتي تمثل بعض التطلعات للخمسين القادمة.
وتابع "بن راشد"، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصير بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا:"بدأنا الخمسين السابقة من صحراء سيح السديرة، ونبدأ الخمسين الجديدة من صحراء المريخ.
وتابع "بن راشد"، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصير بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا:"بدأنا الخمسين السابقة من صحراء سيح السديرة، ونبدأ الخمسين الجديدة من صحراء المريخ.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements