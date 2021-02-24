بن راشد: نبدأ الخمسين الجديدة من صحراء المريخ



وتابع "بن راشد"، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصير بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا:"بدأنا الخمسين السابقة من صحراء سيح السديرة، ونبدأ الخمسين الجديدة من صحراء المريخ.

قال محمد بن راشد ال مكتوم، رئيس وزراء دولة الْإمارات وحاكم إمارة "دبي"، إنه تم إعتماد دورة جديدة للأجندة الوطنية اليوم الأربعاء، خلال خلوة الخمسين الذي ترأسها هو ومحمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، كما تم مناقشة عدد من المشاريع الإستراتيجية والتي تمثل بعض التطلعات للخمسين القادمة.