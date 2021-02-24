Advertisements

بن راشد: نبدأ الخمسين الجديدة من صحراء المريخ

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
Advertisements
قال محمد بن راشد ال مكتوم، رئيس وزراء دولة الْإمارات وحاكم إمارة "دبي"، إنه تم إعتماد دورة جديدة للأجندة الوطنية اليوم الأربعاء، خلال خلوة الخمسين الذي ترأسها هو ومحمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، كما تم مناقشة عدد من المشاريع الإستراتيجية والتي تمثل بعض التطلعات للخمسين القادمة.

وتابع "بن راشد"، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصير بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا:"بدأنا الخمسين السابقة من صحراء سيح السديرة، ونبدأ الخمسين الجديدة من صحراء المريخ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يحدد ملعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ثلث ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

منذ ساعتين و 49 دقيقة

إتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار ناري من موسيماني بعد الخسارة من سيمبا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يستقر على استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تعرض منزل بسمة وهبة لحادث حريق.. تفاصيل

منذ أقل من ساعة

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ 41 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

الشيخ محمد بن راشد يتخذ قرارات مهمة بشأن المراكز الحكومية السيئة

محمد بن راشد يعلن "2020".. عام الاستعداد للخمسين

محمد بن زايد: #عام_الاستعداد_للخمسين.. سيشكل منعطفاً نوعياً في مسيرتنا

آخر مستجدات مسبار الأمل.. وأول صورة تُلتقط (تفاصيل)

"محمد بن راشد لتنمية المشاريع" تطلق حاضنة الأعمال الابتكارية البريطانية

تفاصيل لقاء رئيس دولة الإمارات و نائبه حول إنطلاق "مسبار الأمل"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:37 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

07:02 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

06:00 م

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»