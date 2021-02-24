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شبورة صباحًا.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 25 فبراير 2021 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 مارس 2021.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد تحسن تدريجي في الأحوال الجوية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارا من غدًا الاربعاء.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

 
 غدًا الخميس:

 أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبا).

شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد.
 
 يوم الجمعة المقبل:
أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبا).

شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد.

يوم السبت المقبل:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد.

يوم الأحد المقبل:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد.

يوم الإثنين المقبل:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء المقبل:

شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.
شبورة صباحًا.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة
شبورة صباحًا.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

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