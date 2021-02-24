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توجيهات سامية بالسماح للمتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ مباشرة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الأربعاء، عن صدور الأمر السامي بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات من غير سعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج؛ إنفاذاً للتوجيهات بشأن إجراءات السفر للخارج والقدوم للمملكة أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة كورونا المستجد.


وأوضحت الجوازات، في بيان أن السفر يكون بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وكذلك السعوديين المتزوجين من غير سعوديات إذا كُنَّ مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة.

 

ونوهت الجوازات، بأنه في حال لم يستطيع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت تواجد الزوجة خارج المملكة وعدم تمكنها من القدوم إلى المملكة، فيمكنه التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة "أبشر" الإلكترونية وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح السفر.

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