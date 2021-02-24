Advertisements

وزيرة الصحة: إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل بالمجان

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements


وزيرة الصحة: الحملة تستهدف 16.7 مليون طفل من المصريين وغير المصريين من عمر يوم حتى 5 سنوات


أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021، حيث تستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل، بالمجان.

وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضح مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع محافظات الجمهورية، حيث يتم التطعيم من خلال فرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الانفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفى الأسواق ومواقف الأوتوبيسات والسيارات.

وأشار إلى أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، لافتًا إلى مشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه يتم متابعة أعمال الحملة يوميًا من الغرفة المركزية للشئون الوقائية بالوزارة، لافتًا إلى أنه يتم عقد اجتماع مسائي لجميع المشرفين على المستوى المركزى بالوزارة مع مشرفي مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمراجعة أعمال الحملة يوميًا.

وذكر " عيد" أنه تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

وتابع عيد أن برامج التحصينات ضد الأمراض المعدية من أهم أولويات الأنظمة الصحية للوقاية من الأمراض ذات الأهمية الوبائية، وتعتبر واحدة من أهم مكونات الصحة العامة في إطار أهداف التنمية المستدامة في مجال الرعاية الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

أخبار تهمك

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

منذ نصف ساعة

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

السجن المشدد 7 سنوات للفنانة عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها

منذ أقل من ساعة

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ يوم

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

منذ ساعتين

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 6 ساعات

إتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ ساعة

مفاجأة.. موسيماني يستقر على استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار ناري من موسيماني بعد الخسارة من سيمبا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ ساعة و نصف

مبابي يتصدر قائمة أعلي اللاعبين سعرًا في العالم

منذ 33 دقيقة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:31 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

06:31 م

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

07:02 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

06:00 م

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

04:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»