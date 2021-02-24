جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية لقرية مشتهر بطوخ

نظمت كلية الطب البيطري جامعة بنها، قافلة بيطرية لقرية مشتهر مركز طوخ وذلك بالمستشفي التعليمي بالكلية وبمشاركة اعضاء هيئة التدريس والطلاب ورعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة وبحضور الدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطري ووكلاء الكلية.

وأكد الدكتور محمد غانم عميد الكلية علي أن هذه القوافل تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للكلية وبالتنسيق مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة حيث تم الكشف علي مختلف الحيوانات والطيور وتقديم العلاج للحالات البيطرية بالمجان.

من جانبه أكد الدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان تنظيم الجامعة لهذه القوافل يأتي في إطار الدور الذي تلعبه الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتقديم خدماتها المختلفة للمجتمع الذي تعمل فيه، مشيرًا إلى أن نجاح هذه القوافل يؤكد الإقبال الكبير على الخدمات التي تقدمها جامعة بنها.