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انحصار الأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تُحذر من ظاهرة جديدة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 24 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وإليكم تفاصيل حالة الطقس:
الظواهر الجوية:

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (30% تقريبًا).

- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.


انحصار الأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تُحذر من ظاهرة جديدة
انحصار الأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تُحذر من ظاهرة جديدة

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