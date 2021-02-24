Advertisements

"كبار علماء الأزهر" تنتخب المرشح لمنصب مفتي الجمهورية اعتبارا من أغسطس

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
عقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر، اليوم الأربعاء، اجتماعا افتراضيا، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لمناقشة أبرز المستجدات على الساحة الدينية، ومناقشة عدد من الأسماء المرشحة للانضمام للهيئة من التخصصات الشرعية المختلفة.

خلال الاجتماع، صدق أعضاء الهيئة على محضر الاجتماع السابق، والذي عقد يوم الأحد ٢٤ يناير، والذي قامت فيه الهيئة بالاقتراع السري لانتخاب مرشح الهيئة لمنصب مفتي الجمهورية، والتي انتهت فيه نتائج الاقتراع السري المباشر الذي أجرته الهيئة بانتخاب مرشح هيئة كبار العلماء بالأزهر لمنصب مفتي الجمهورية بأغلبية الأعضاء، ووفقا للقانون تم ارسال نتائج الاقتراع إلى السيد رئيس الجمهورية، موجهين الشكر للدكتور شوقي علام على جهوده خلال فترة عمله مفتيا للديار المصرية وحتى بلوغه السن القانونية (المعاش) في أغسطس المقبل.

كما ناقشت الهيئة خلال الاجتماع خطة عمل وآليات دعم وتطوير أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ خلال الفترة المقبلة، وسبل تكثيف أنشطة الأكاديمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ومناقشة بروتوكولات التعاون المقدمة من عدد من الدول والمراكز الإسلامية حول العالم للاستفادة من الدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية من خلال الاستعانة بأبرز العلماء والمتخصصين في كافة المجالات، مبدية موافقتها المبدئية على الطلبات المقدمة لتدريب الأئمة في الخارج.

وفي نهاية الاجتماع وجهت الهيئة الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على دعمه للأزهر الشريف وقطاعاته المختلفة في أداء مهامه، وتقديرها لجهود سيادته في خدمة الوطن.

يذكر أن الدكتور شوقي علام تولى دار الإفتاء المصرية بِناءً على انتخاب هيئة كبار العلماء له في عام 2013م بالقرار الجمهوري رقم 570 لسنة 2013م، خلفا للدكتور علي جمعة، وتم تجديد تعيينه مفتيًا للديار المصرية لمدة أربع سنوات أخرى بالقرار الجمهوري رقم 37 لسنة 2017م بِناءً على طلب هيئة كبار العلماء، كما تم التجديد في 22 فبراير 2021 حتى بلوغه سن التقاعد للمعاش في 12 أغسطس 2021م بالقرار الجمهوري رقم (٦٢) لسنة ٢٠٢١م.

أخبار تهمك

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يحدد ملعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ثلث ساعة

مفاجأة.. موسيماني يستقر على استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

إتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 3 ساعات

قرار ناري من موسيماني بعد الخسارة من سيمبا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرض منزل بسمة وهبة لحادث حريق.. تفاصيل

منذ ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ 43 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:37 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

07:02 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

06:00 م

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»