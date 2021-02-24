Advertisements

البابا تواضروس يعلن وقف عظته لمدة أسبوعين

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كشف قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن توقف عظته الأسبوعية لمدة أسبوعين، ثم العودة بعد منتصف مارس، قائلا: "الأيام المقبلة ستبدأ فى 8 مارس الصوم الكبير، وسيكون لدينا مجموعة من المناسبات لذا سنوقف الاجتماع أسبوعين وسنعود فى منتصف مارس ولدينا مناسبات نرجو صلواتكم منها اجتماع اللجان والمجمع المقدس وبعدها رسامات جديدة لآباء أساقفة واحتفال بتذكار مرور سنة على مرور سنة على نياحة الأنبا صرابومون أسقف دير الأنبا بيشوى ونحتفل بمرور 50 سنة على نياحة البابا كيرلس السادس، وسوف نحتفل بعمل الميرون المقدس وهى المرة 40 فى تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأضاف البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته مساء اليوم بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن الجلوس فى المنزل يعد من ضمن الإجراءات الصحية بسبب انتشار كورونا، فكانت من أحد الإجراءت لتقليل التباعد الاجتماعي، والمجتمع كله فعل ذلك وليبس مصر فقط بل والكنيسة أيضا عندما أغلقت أبوابها لفترات، وبعض الأعمال تتم فى المنزل وتغيرت شكل الحياة، وأجمل شيء هو أن تحول هذا الوقت للصلاة.

وتابع: "قد يتساءل البعض لماذا يا الله سمحت بذلك؟، متابعا، أجمل شئ أن تحول هذا الوقت لصلاة وربما سمح بانتشار الوباء لإعطاء فرصة للإنسان لكى يلتقط الأنفاس والانتباه لخالقه ويعيد النظر فى حياته وكيف يستطيع يقضى وقت مع الله فى هدوء وصمت وحب وراحه داخلية.

وأضاف: صلوا معا فى المنزل فنحن نتشارك فى الأسرة مع بعضنا فى الطعام وكل شئ فلنشارك أيضا فى الصلاة لتكون هى الروح الغالبة فى المنزل، مطالبا الفتيات بوضع الإشارب على الشعر لآخذ روح الصلاة قائلا:" والسيدات نضع الإشارب على الشعر لآخذ روح الصلاة"، موضحا أن هناك أشياء كثيرة مثل الصلاة يمكن مع الدخول مع عمق الصلاة نجد هناك دموع وبعد صلاة الأجيبية نصلى صلاة الصمت أو راكعين وتكون صلاة خارجة من قلب الإنسان، قائلا "لا يجب الصلاة بجوار الموبايل فدعه بعيد عنك".

أخبار تهمك

تعرض منزل بسمة وهبة لحادث حريق.. تفاصيل

منذ ساعة

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يستقر على استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

منذ ساعتين و 53 دقيقة

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يحدد ملعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 9 ساعات

إتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار ناري من موسيماني بعد الخسارة من سيمبا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:37 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

07:02 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

06:00 م

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»