أحمد عبد الله محمود : انتظر عرض "كيرة والجن" بفارغ الصبر

قال الفنان أحمد عبدالله محمود أنه ينتظر عرض فيلم "كيرة والجن" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز، من أجل مشاهدة دوره ضمن أحداث العمل خاصة وأنه يتعاون مع نجوم كبار في الوسط الفنّي، والمخرج مروان حامد الذي كان يتمنى العمل معه.

وأوضح "عبد الله محمود" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنه ينتظر طرح فيلم "كيرة والجن" بدور العرض السينمائي "بفارغ الصبر"، حيث أنه يجسد شخصية جديدة ويريد أن يشاهدها على الشاشة الذهبية، مشيراً إلى أنه يجسد شخصية "فتوة جدع من فتوات إحدى المناطق عام 1919، ويعود بتحضيرات الشخصية لتلك الحقبة كي تتماشى مع طبيعة العمل، في إطار أكشن.

تدور أحداث فيلم "كيرة والجن"، حول الفترة التي كان يعيشها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، ويتحد أحمد عبد الحي (كيرة) وعبد القادر (الجن) ليشتركا في النضال ضد الاحتلال البريطاني، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائي في 30 يوليو 2021.

فيلم "كيرة والجن" بطولة أحمد عز، كريم عبد العزيز، هند صبري، أمينة خليل، أحمد عبد الله محمود، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك، عارفة عبد الرسول، سيد رجب، عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، ومن إنتاج تامر مرسي، وإخراج مروان حامد.