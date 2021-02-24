بن زايد: ثروتنا الحقيقية هي الإنسان القادر على الإبداع



وتابع "بن زايد"، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا:" ثروتنا الحقيقية هي الإنسان المؤهل والقادر على الإبداع وخلق الأفكار الجديدة، واقتصاد تنافسي متنوع واستثمار أمثل لمواردنا وقدراتنا.

عبر محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، عن سعادته بحضور " خلوة عام الخمسين " مع محمد بن راشد، رئيس وزراء دولة الإمارات، مشيرا إلي أنها خلوة وزارية تاريخية تضع الخطوط العريضة لمستقبل أفضل وأرقى لمسيرة الخير.