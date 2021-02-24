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بن زايد: ثروتنا الحقيقية هي الإنسان القادر على الإبداع
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:29 م
هالة الشحات
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عبر محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، عن سعادته بحضور " خلوة عام الخمسين " مع محمد بن راشد، رئيس وزراء دولة الإمارات، مشيرا إلي أنها خلوة وزارية تاريخية تضع الخطوط العريضة لمستقبل أفضل وأرقى لمسيرة الخير.
وتابع "بن زايد"، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا:" ثروتنا الحقيقية هي الإنسان المؤهل والقادر على الإبداع وخلق الأفكار الجديدة، واقتصاد تنافسي متنوع واستثمار أمثل لمواردنا وقدراتنا.
وتابع "بن زايد"، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا:" ثروتنا الحقيقية هي الإنسان المؤهل والقادر على الإبداع وخلق الأفكار الجديدة، واقتصاد تنافسي متنوع واستثمار أمثل لمواردنا وقدراتنا.
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