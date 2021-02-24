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مؤسس أول أكاديمية لتعليم البنات الجمباز بالصعيد يكشف التفاصيل (فيديو)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال مصطفى زغلول، مؤسس أول أكاديمية لتعليم البنات الجمباز في الصعيد، إنه بدأ كمدرب جمباز في نشر اللعبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما لفت انتباه بعض أولياء الأمور الذين قرروا أن يلحقوا بناتهن للفريق للالتحاق اللعبة.

وأضاف "زغلول"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حنان حماد، في برنامج "بصمة"، المذاع على قناة "المحور"، أنه واجه صعوبات كثيرة عند نشر تلك الفكرة، ولكن سرعان ما تحسن مستوى الفتيات اللاتي أشرفت على تدريبهن ومن هنا بدأت تحقيق أولى خطوات حلمي لتفتح طاقة نور جديدة في محافظة سوهاج.

وأوضح مؤسس أول أكاديمية لتعليم البنات الجمباز في الصعيد، أنه بدأ في ممارسة رياضة الجمباز منذ 6 سنوات، وتمكن منذ 3 سنوات من افتتاح أول أكاديمية للجمباز بمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى أنها الأولى من نوعها في الصعيد، والتي تحتضن عددًا كبيرًا من المتدربات، خصوصًا وأنه منذ فترة بدأ الإعلام يلقي الضوء على الأكاديمية ونشاطها مما ساهم في زيادة الإقبال عليها من البنات.

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