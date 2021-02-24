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غموض حول مستقبل المايسترو مع الزمالك

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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هناك حالة من الغموض تسود داخل نادي الزمالك، بشأن مستقبل الدولي التونسي فرجاني ساسي، والذي قريب من الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وكانت هناك بعض الأنباء التي ترددت خلال الفترة الأخيرة، تفيد بأن الأهلي يرغب في ضم فرجاني ساسي من الزمالك نهاية الموسم الجاري.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن لجنة الكرة بالنادي برئاسة أشرف قاسم وعبدالحليم على، ناقشت هذا الأمر مع ساسي واستفسروا منه عن حقيقة مفاوضاته مع الأهلي، وأكدوا أن تفكير اللاعب في مصر هو الزمالك والتجديد للقلعة البيضاء.

يذكر أن ساسي اشترط الحصول على مبلغ مليوني يورو في الموسم للتجديد، في حين عرض الزمالك مليون و250 ألف يورو فقط.

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