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كومان يُعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة إلتشي في الليجا
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:29 م
محمد أيمن
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أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة تشكيلة البلوجرانا لمواجهة فريق نادي إلتشي والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الكامب نو ضمن مؤجلات الليجا.
وقرر كومان الدفع بالعناصر الأساسية مع بعض التغييرات على مستوى خط الوسط والهجوم خاصةً بعد التعادل مع قاديش في الجولة الماضية.
وجاءت تشكيلة البلوجرانا على النحو التالي :-
حراسة المرمى : مارك أندريه تيرشتيجن.
خط الدفاع : أوسكار مينجويزا ، جيرارد بيكيه ، صامويل أومتيتي ، جوردي ألبا.
خط الوسط : فرينكي دي يونغ ، ميراليم بيانيتش ، بيدري جونزاليس لوبيز.
خط الهجوم : فرانسيسكو ترينكاو ، ليونيل ميسي ، مارتن برايثوايت.
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