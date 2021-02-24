كومان يُعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة إلتشي في الليجا

أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة تشكيلة البلوجرانا لمواجهة فريق نادي إلتشي والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الكامب نو ضمن مؤجلات الليجا.





وقرر كومان الدفع بالعناصر الأساسية مع بعض التغييرات على مستوى خط الوسط والهجوم خاصةً بعد التعادل مع قاديش في الجولة الماضية.





وجاءت تشكيلة البلوجرانا على النحو التالي :-