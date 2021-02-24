Advertisements

تعرف على ترتيب محمد صلاح في قائمة أغلى 10 لاعبين بالعالم

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

كشفت دراسة أجرتها شركة (كي بي إم جي) الاستشارية، أن مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، هو أغلى اللاعبين سعراً في العالم، بقيمة تقدر بـ185 مليون يورو.

 

ويعد المهاجم الفرنسي اللاعب الأكثر قيمة للعام الثاني على الرغم من أن سعره قد انخفض بمقدار 15 مليوناً مقارنة بشهر يناير من العام الماضي.

 

ويتصدر مبابي القائمة، التي تضم أيضاً هاري كين، مهاجم توتنهام بقيمة 125 مليون، في المركز الثاني، وهو نفس سعر رحيم سترلينغ، لاعب مانشستر سيتي.

 

ويظهر في المراكز العشرة الأولى أيضاً جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند، بقيمة تقديرية تبلغ 118 مليوناً، وكذلك نيمار، الذي انخفض سعره 10 ملايين ليبلغ 115 وهي نفس قيمة محمد صلاح وماركوس راشفورد، بالإضافة إلى كيفين دي بروين (114) وترينت ألكسندر أرنولد (111 مليون) وساديو ماني (110).

 

وخرج من العشرة الأوائل إرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند، الذي حل في المركز الحادي عشر بسعر 110 ملايين.

 

ويوجد سبعة من أفضل عشرة لاعبين في الدوري الإنجليزي، بينما ليس من بينهم أي لاعب في الدوري الإسباني.

أخبار تهمك

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

إتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

منذ ساعتين و 48 دقيقة

اتحاد الكرة يحدد ملعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ 19 دقيقة

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

قرار ناري من موسيماني بعد الخسارة من سيمبا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرض منزل بسمة وهبة لحادث حريق.. تفاصيل

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. موسيماني يستقر على استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:37 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

07:02 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

06:00 م

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»