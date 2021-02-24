تعرف على ترتيب محمد صلاح في قائمة أغلى 10 لاعبين بالعالم

كشفت دراسة أجرتها شركة (كي بي إم جي) الاستشارية، أن مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، هو أغلى اللاعبين سعراً في العالم، بقيمة تقدر بـ185 مليون يورو.

ويعد المهاجم الفرنسي اللاعب الأكثر قيمة للعام الثاني على الرغم من أن سعره قد انخفض بمقدار 15 مليوناً مقارنة بشهر يناير من العام الماضي.

ويتصدر مبابي القائمة، التي تضم أيضاً هاري كين، مهاجم توتنهام بقيمة 125 مليون، في المركز الثاني، وهو نفس سعر رحيم سترلينغ، لاعب مانشستر سيتي.

ويظهر في المراكز العشرة الأولى أيضاً جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند، بقيمة تقديرية تبلغ 118 مليوناً، وكذلك نيمار، الذي انخفض سعره 10 ملايين ليبلغ 115 وهي نفس قيمة محمد صلاح وماركوس راشفورد، بالإضافة إلى كيفين دي بروين (114) وترينت ألكسندر أرنولد (111 مليون) وساديو ماني (110).

وخرج من العشرة الأوائل إرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند، الذي حل في المركز الحادي عشر بسعر 110 ملايين.

ويوجد سبعة من أفضل عشرة لاعبين في الدوري الإنجليزي، بينما ليس من بينهم أي لاعب في الدوري الإسباني.