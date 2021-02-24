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"اتحاد الصناعات": مبادرة حياة كريمة تهدف لتقليل الهجرة من الريف وتدوير عجلة الاقتصاد

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، إن مبادرة حياة كريمة تهدف لجعل الريف مكان مهيئ للمعيشة الكاملة، لتقليل الهجرة من الريف المصري إلى الحضر، خلاف تدوير عجلة الاقتصاد، خاصة ان مبادرة حياة كريمة مشروع قومي كبير، يعظم من المنتج المصري في كافة المشاريع التي تحدث من خلال هذه المبادرة.

وتابع "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد الأطروش، ببرنامج "منتدى الأعمال"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن اتحاد الصناعات معني بتعريف الصناع بالمحاور التي تستهدفها مبادرة "حياة كريمة، وتتمثل في: محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والكباري، وإنارة الشوارع في القرى المصرية، وتطوير المؤسسات التعليمية والصحية.

ولفت إلى أن اتحاد الصناعات طلب من الحكومة السلع المستهدف توريدها لمشاريع مبادرة حياة كريمة، وتم أعداد اجتماع مشترك مع غرف الصناعات المستهدف مشاركتها في المبادرة، وتم استعراض التفاصيل المتاحة بشكل كامل.

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