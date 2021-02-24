تحليل مباراة الزمالك وتونجيث وأسباب صعود الأهلي وعدم صعود الزمالك "فيديو"

حلقة جديدة من برنامج خمسة تاكتيكس من تقديم المحلل الرياضي محمد ناصف.

وتدور أحداث الحلقة حول مباراة الزمالك الأخيرة أمام تونجيث السنغالي وكيف خرج الزمالك بنقطة من الأراضي السنغالية.

ويدور الحديث حول أداء نادي الزمالك وأسباب إختياراته في التشكيل الأساسي وتوجيه الدعم للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

كما يتحدث عن خسارة النادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف والعودة إلى مصر بدون نقاط.