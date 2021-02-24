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مخزون المنتجات النفطية بميناء الفجيرة تسجل أعلى مستوي في3 أسابيع

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
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قالت "منطقة الفجيرة البترولية" إن مخزونات المنتجات النفطية في ميناء الفجيرة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع ، حيث ساعد انقطاع المصافي في الشرق الأوسط على رفع نواتج التقطير الخفيفة إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر.

و بلغ إجمالي المخزون 23.180 مليون برميل في 22 فبراير ، بزيادة 11٪ عن الأسبوع السابق والأعلى منذ 1 فبراير ، وفقًا للمنطقة .

وبلغت نواتج التقطير الخفيفة ، مثل مخزون البنزين والنفتا ، 8.095 مليون برميل في 22 فبراير ، بزيادة 12٪ عن الأسبوع السابق والأعلى منذ 22 يونيو و اجتذب الطلب القوي من إفريقيا أيضًا براميل البنزين إلى الشرق الأوسط ، حيث تتوقف الناقلات عادةً في الشرق الأوسط قبل الانتقال إلى وجهات أفريقية أخرى.

وبلغت المقطرات الثقيلة بما في ذلك المخابئ البحرية وزيت الوقود 11.018 مليون برميل في 22 فبراير بزيادة 16٪ عن الأسبوع السابق والأعلى في خمسة أسابيع و كان أكبر تقدم أسبوعي في شهرين وبلغت مخزونات المقطرات المتوسطة 4.067 مليون برميل اعتبارًا من 22 فبراير وهو أدنى مستوى في خمسة أسابيع وانخفض بنسبة 2.4٪ عن الأسبوع السابق تشمل الفئة زيت الغاز والديزل ووقود الطائرات.

والجدير بالذكر جميع مشغلي المحطات التجارية الأحد عشر في الفجيرة تشارك في تقرير الجرد الأسبوعي ، وفقًا لمنطقة فوز البترولية و تتضمن أحجام التخزين أنشطة مثل المزج و التكرير و قدمت منطقة فوز البترولية بيانات المخزون إلى شركة بليت العالمية منذ يناير 2017.

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