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هل تتأثر التجارة بين القاهرة والخرطوم بتعويم الجنيه السوداني .."عضو جمعية رجال الاعمال يكشف التفاصيل

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال، إن السودان واجهت مشاكل قوية جدًا خلال آخر عامين، مما أدى للضغط على الجنيه السوداني بصورة كبيرة، وأصبح هناك سعر موازي للجنيه السوادني للسعر الرسمي، لافتًا إلى أن الدولار كان سعر الرسمي 55 جنيه سوداني، ولكن في السوق الموازي وصل سعر الدولار 400 جنيه سوداني.

وتابع "الزيات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد الأطروش، ببرنامج "منتدى الأعمال"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن الخرطوم شهدت خلال الفترة الأخيرة استقرار أمني وسياسي، وتم رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، مما جعل الخرطوم قادرة على العمل على معالجة المشاكل الاقتصادي، وبدأت بهذا الأمر، من خلال تعويم سعر الجنيه السوداني للقضاء على السعر الموازي.

ولفت إلى أن التوقعات كانت تشير إلى ارتفاع سعر الدولار لـ110 جنيه سوداني، ولكن وصل لـ375 جنيه، وهذا الأمر كان مفاجئًا، معقبًا: "هذا الارتفاع سيكون مؤقت، وسينخفض بعد 3 شهور بالكثير، وبعد ذلك سينخفض سعر الدولار مرة أخرى".

وأشار إلى أن تعويم الجنية السوداني سينعكس بالايجاب على السلع المستوردة من السودان، معقبًا: "أي حاجة مستوردة من السودان سينخفض سعرها، لأن الجنيه المصري سيرتفع أمام نظيره السوداني، ولكن التعويم سيقلل القوة الشرائية للجنيه السوداني، وهذا سيؤدي إلى ركود كبير في الاسواق السودانية خلال الربع الاول من هذا العام"

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