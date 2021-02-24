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"الفجر الفني" يكشف تفاصيل أغنية اماني السويسي الجديدة
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:31 م
يارا أحمد
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علم "الفجر الفني" أن الفنانة اماني السويسي، انتهت مساء أمس من تصوير أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم 'لو هوصفك' والأغنية تتعاون مع الشاعر
عماد عبيد و الملحن
عمرو الشاذلي والمخرجة رودينا حاطوم وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.
وتستعد اماني لطرح أغنية "يا أنا" ، وهي كلمات رمضان محمد ولحن شريف بدر وتوزيع تميم، ومن إنتاج لايف ستايل ستوديوز " .
واحتفلت اماني بنجاح "فوبيا' كلمات سيد حسن، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع تميم، وحققت نجاحا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي.
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