"الفجر الفني" يكشف تفاصيل أغنية اماني السويسي الجديدة





علم "الفجر الفني" أن الفنانة اماني السويسي، انتهت مساء أمس من تصوير أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم 'لو هوصفك' والأغنية تتعاون مع الشاعر

عماد عبيد و الملحن

عمرو الشاذلي والمخرجة رودينا حاطوم وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.



وتستعد اماني لطرح أغنية "يا أنا" ، وهي كلمات رمضان محمد ولحن شريف بدر وتوزيع تميم، ومن إنتاج لايف ستايل ستوديوز " .



واحتفلت اماني بنجاح "فوبيا' كلمات سيد حسن، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع تميم، وحققت نجاحا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي.