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جمعية رجال الأعمال: التجارية العربية البينية لا تتعدي الـ13%

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية لرجال الاعمال، إن هناك جهودًا كبيرة بذلت لتحقيق نوع من التكامل بين الدول العربية، من خلال البحث عن الفرص التجارية والاستثمارية التي تحقق هذا التكامل، مشيرًا إلى أن السوق العربية المشتركة حلم صعب المنال، في ظل فرض الدول العربية قيود على حرية انتقال رؤوس الاموال والسلع.

وتابع "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد الأطروش، ببرنامج "منتدى الأعمال"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء أن منظمات الأعمال العربية تتعاون في الدول العربية المختلفة، للتغلب على التحديات التي تواجه التكامل العربي، ولكن مجهود منظمات الأعمال بمفردها، لن يحقق النتيجة المرجوة، مشددَا إلى أن الحل الأمثل لتحقيق التكامل العربية، يأتي من إيمان القيادة السياسية بأهمية تحقيق التكامل العربية.

ولفت إلى أن التجارية العربية البينية لا تتعدي الـ13% من حجم تعامل الدول العربية مع العالم الخارجي، وهذا رقم هزيل جدًا، كما أن الاستثمارات العربية لا تتعدي الـ18% من اجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى الدول العربية المختلفة، خلاف أن الدول التي لديها قوة مالية، لا تستثمر أكثر من 6% من قوتها المالية داخل الدول العربية.

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الكلمات المفتاحية

رجال الاعمال التجارة العربية التجارة البينية

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