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أنيسة حسونة: "أجمل شعور لما بنتك تشوفك مثلها الأعلى"

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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قالت الكاتبة أنيسة حسونة، إن أجمل شعور في الدنيا لما تكون بتسجل برنامج ويطلب منك المعد إن واحده من بناتك تقول عنك كلمه كأم وجدة وتوصف علاقتك ببناتك فتقعد علي جنب وتسمعها بتتكلم عنك فدموعك تنزل علي وجهك.

وتابعت "حسونة" خلال تغريدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وأحساس ان تاخذها في حضنك بعد التسجيل علشان تسألها ده رأيك فعلا يا حبيبتي، أنا مثلك الأعلي، هل في لحظة أجمل من كده.

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