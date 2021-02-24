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الكنيسة الإنجيلية تنظم ندوة تحت شعار "الصلاة" السبت المقبل

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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تنظم الكنيسة الإنجيلية بمصر ندوة تحت شعار "الصلاة.. أسئلة حول الاستجابة والرفض"، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت المقبل الموافق ٢٧ من فبراير الجاري ٢٠٢١، وذلك عبر تطبيق زووم.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر، ويلقي المحاضرات الدكتور ماهر صموئيل، والشيخ يوسف ناثان، ويقود الندوة النائب الشيح الدكتور فريدي البياضي

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