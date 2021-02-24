تنتهي الجمعة.. تفاصيل آخر 48 ساعة من الأمطار حذرت منها الأرصاد

بعد موجة من التقلبات الجوية، والطقس السيئ، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء التحسن التدريجى فى حالة الطقس، مع استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق والمحافظات، حتى يوم الجمعة.



وبحسب بيان الظواهر الجوية المتوقعة، الصادر عن الهيئة، يبدأ التحسن التدريجى فى الأحوال الجوية، اعتبارا من اليوم الأربعاء، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد الخميس 25 فبراير 2021، وحتى يوم الثلاثاء 2 مارس 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:



يوم الخميس 25 فبراير 2021:



- أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.



- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.



يوم الجمعة 26 فبراير 2021:



- أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.



- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.



يوم السبت 27 فبراير 2021:



- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم الأحد 28 فبراير 2021:



- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.





يوم الإثنين 1 مارس فبراير 2021:



- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم الثلاثاء 2 مارس 2021:



- شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.



وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.