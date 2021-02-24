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المدبر البطريركي للكلدان: الكنيسة تقدم صوم يونان على نية الشفاء من الكرونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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قال الأب بولس ساتي المُدبر البطريركي للكلدان في مصر: إنه تقدم الكنيسة الكلدانية صوم نينوى الباعوثا هذه السنة على نية الشفاء من وباء كورونا.

وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذا الصوم قد نظم في القرن السادس في العراق من قبل كنيسة المشرق الكلدانية للشفاء من الطاعون.

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