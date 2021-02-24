Advertisements

الإسكان: مستعدين لنقل موظفي الدولة للعاصمة الإدارية.. وعدينا الـ 300 متر في البرج الأيقوني

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنهم مستعدين لنقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك تدريب على هذه الخطوة التي ينتظرها العمال والعالم كله.

وأضاف "خطاب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء إن البرج الأيقوني هو مشروع عملاق ورائد في المنطقة باعتباره أطول برج في إفريقيا.

وتابع "عدينا الـ300 متر وفاضلنا حاجات بسيطة ونوصل إلى الـ400 متر"، موضحًا أنه يجري العمل على هذا البرج تحت إشراف وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية مع أكبر شركة صينية في العالم في تصنيع ناطحات السحاب بتكلفة وصلت إلى 3 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

واستطرد "ما يتم في العاصمة الإدارية هو تخطيط للمستقبل عاصمة حقيقية ينظر اليها العالم بمنتهى الاحترام وتوفير فرص عمل وصلت إلى 9 آلاف عامل مش اقل من 7 آلاف مصري في تشيد البرج و2000 عامل صيبني لنقل الخبرات في هذا المجال".

وأوضح أنه يتم العمل على الحدائق المركزية على مساحة 1000 متر والتي سيتوفر بها مدارس وأماكن وتجمعات ترفيهية وممرات للمشاه طولها 22 متر، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من 90% من الحي السكني الذي يضم فيلات ووحدات سكنية ويتم تسليم عدد منها حاليًا.

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يستقر على استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ 43 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 5 ساعات

تعرض منزل بسمة وهبة لحادث حريق.. تفاصيل

منذ ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

إتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

قرار ناري من موسيماني بعد الخسارة من سيمبا

منذ حوالي 3 ساعات

اتحاد الكرة يحدد ملعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ثلث ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:37 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

07:02 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

06:00 م

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»