الإسكان: مستعدين لنقل موظفي الدولة للعاصمة الإدارية.. وعدينا الـ 300 متر في البرج الأيقوني

قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنهم مستعدين لنقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك تدريب على هذه الخطوة التي ينتظرها العمال والعالم كله.



وأضاف "خطاب" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء إن البرج الأيقوني هو مشروع عملاق ورائد في المنطقة باعتباره أطول برج في إفريقيا.



وتابع "عدينا الـ300 متر وفاضلنا حاجات بسيطة ونوصل إلى الـ400 متر"، موضحًا أنه يجري العمل على هذا البرج تحت إشراف وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية مع أكبر شركة صينية في العالم في تصنيع ناطحات السحاب بتكلفة وصلت إلى 3 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.



واستطرد "ما يتم في العاصمة الإدارية هو تخطيط للمستقبل عاصمة حقيقية ينظر اليها العالم بمنتهى الاحترام وتوفير فرص عمل وصلت إلى 9 آلاف عامل مش اقل من 7 آلاف مصري في تشيد البرج و2000 عامل صيبني لنقل الخبرات في هذا المجال".



وأوضح أنه يتم العمل على الحدائق المركزية على مساحة 1000 متر والتي سيتوفر بها مدارس وأماكن وتجمعات ترفيهية وممرات للمشاه طولها 22 متر، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من 90% من الحي السكني الذي يضم فيلات ووحدات سكنية ويتم تسليم عدد منها حاليًا.

