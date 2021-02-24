"حرام عليكم" بعد اصابة يوسف شعبان .. فنان شهير يستغيث عقب إصابته بكورونا





تتوالي إصابات الوسط الفني بفيروس كورونا حيث اصيب مؤخرا الفنان ايمن عزب، والذي طالب الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الإهمال.



وكتب أيمن عزب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " اصبت بكورونا.. كل من خالطني يراعي الإجراءات.. دعواتكم.. واللي كل المهملين في الإجراءات الاحترازية.. حرام عليكم".





وكان آخر أعماله في مسلسل 'ازمة نسب' في بطولته زينة ودلال عبدالعزيز ومحمد علاء وملك قورة ومحمد شاهين وعادل عبدالرازق وسلوى خطاب تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول قضية التبني.





كانت بدايته من خلال المشاركة بفيلم " الدباح" عام 1982، التحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية والذي تخرج منه عام 1991، ليشارك في نفس العام بفيلمي "اللعب مع الشيطان"، "اشتباه" وتوالت أعماله بعدها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، من أبرز أعماله "في إيد أمينة، العندليب، أسرار".