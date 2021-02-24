عبدالغني : لا صحة لصدور أحكاما قضائية ضدي في الاستئناف

أكد مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين ونجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق عدم صدور أحكام قضائية برفض الاستئناف المقدم من جانبه ضد الحكم القضائي الصادر بحقه بشأن تغريمه 10 الاف جنيه تعويضا في دعاوي حركها ضده مدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي .



وقال عبدالغني أن الحكم في الجنح رقم 15290 و15291 لسنة 2020 جنح الدقي قد صدر بها الحكم بتاريخ 17 فبراير الجاري قبل أيام قليلة وانه بدأ في اجراءات الطعن بطريق النقض على هذين الحكمين.



وأضاف عبدالغني أنه فؤجىء اليوم بتداول أخبار عن رفض الاستئناف المقدم من جانبه وتأييد الأحكام لصالح مدير إدارة الإعلام في النادي الأهلي وهو مالم يحدث بشكل رسمي خاصة وأنه لم يمر سوى أسبوع واحد على صدور الحكم الذي تم الطعن عليه .



وشدد عبدالغني على أنه لا تعقيب على أية أحكام قضائية مطلقا في ظل احترام وتنفيذ كافة الأحكام القضائية الصادرة سواء بحقه أو ضده .

