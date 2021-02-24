اتحاد الكرة يحدد ملعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، مكان إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نادي الزمالك، في قمة الدوري المصري الممتاز.

الجبلاية أعلنت منذ أيام قليلة، عن مخاطبة الجهات الأمنية من أجل الحصول على موافقة لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، خلال شهر رمضان المبارك.

واستقر مسؤولو الجبلاية، على إقامة المباراة بملعب القاهرة الدولي، بدون الحضور الجماهيري بسبب الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

الأهلي كان قد خسر بهدف دون رد أمام سيمبا التنزاني، بالمباراة التي أقيمت عصر أمس، بينما تعادل الزمالك أمام تونجيت السنغالي، بدون أهداف، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.