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رئيس إريتريا يدعم السودان في النزاع الحدودي مع إثيوبيا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
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أعرب رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي عن قلقه إزاء النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا، مؤكدًا على حق الخرطوم في فرض سيادتها على أراضيها.

وأكد أفورقي في رسالة بعثها إلى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك سلمها له وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، ومستشار أفورقي يماني قبراب اليوم الأربعاء "عُمق العلاقات بين البلدين وضرورة تنميتها وتطويرها، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية.

وقال أفورقي في رسالته: إن بلاده تتفهم موقف السودان في حقه ببسط سيادته على أراضيه".

وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية توترًا كبيرًا في الآونة الأخيرة بسبب النزاع الحدودي بين البلدين ورغبة الخرطوم في فرض سيطرتها على كامل أراضيها بعد تعرض الجيش السوداني لهجمات إرهابية من قبل ميليشيات إثيوبية، إضافة إلى الخلافات الدائرة بين الطرفين بسبب السد الإثيوبي الذي أكد السودان أكثر من مرة أنه يشكل خطرًا كبيرًا على البلاد.

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