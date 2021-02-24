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محافظ الإسكندرية: انتشال آخر 5 جثث من ضحايا غرق مركب مريوط

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم اليوم انتشال جثث 5 أشخاص في حادثة غرق مركب مريوط، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 14 فردًا و6 مصابين.

وأضاف "الشريف" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن الضحايا كانوا من أسرتين من قبيلة العزائم وهي إحدى قبائل من العرب المقيمين على ضفاف البحيرة.

وتابع "هذه القبائل اعتادت على الذهاب إلى الجزيرة لقضاء يوم أسري لشرب الشاي والقهوة، وبالفعل تحركت الأسرتين بعد العصر على أحد مراكب الصيد التي نقلتهم على مرتين، ولكن في طريق العودة بعد العشاء ركبوا كلهم في نفس المركب، وحتى الآن لا يعرف أحد هل انقلاب المركب بهم بسبب الحمولة الزائدة أو اصطدامهم بشئ".

واستطرد محافظ الإسكندرية "فور الإبلاغ عن غرق المركب، انتقل رجال الحماية المدنية واستمرار لأكثر من 7 إلى 8 ساعات في حالة بحث حتى تم انتشال المصابين وجثث الضحايا، وسيتم تعويضهم والوقوف بجانبهم خلال الفترة المقبلة".

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