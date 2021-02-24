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عودة أحمد فتحي لقائمة بيراميدز استعدادا للجونة واستمرار غياب السعيد وجابر

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة الجونة في الدوري المصري الممتاز.

ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في السابعة والنصف من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ١٤ من الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة اختبارات المدير الفني على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن 

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال 

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا - رمضان صبحي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - أحمد توفيق 

خط الهجوم: محمود وادي - دييجو رولان - دودو الجباس

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