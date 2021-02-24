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خلال اجتماعها اليوم.. "نقل البرلمان" توافق على بيان وزارة قطاع الأعمال العام

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعًا لها اليوم لمناقشة بيان وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عن أداء وزارته خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أعلن النائب علاء عابد، موافقة اللجنة على بيان وزير قطاع الأعمال الذي ألقاه بالجلسة العامة، يوم 21 يناير الماضى، وذلك فيما يخص الجزء المتعلق باللجنة.

ووجه رئيس اللجنة، رسالة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من أجل عقد اجتماع رباعى، وسيكون أول اجتماع رباعي برئاسته وحضور وزيرى قطاع الأعمال والنقل، وممثل عن اللجنة، وذلك لبحث تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، سواء لوزارة قطاع الأعمال العام، أو وزارة النقل، على أن يتم الأخذ فى الاعتبار أن الهدف من الاجتماع تحقيق المصلحة العامة والمنفعة العامة.

وأوضح أنه سيتم إعداد دراسة وافية مستفيضة فى هذا الشأن، متابعا:" الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، الجميع حريص على إعلاء المصلحة العامة، وأن تصبح الشركة أفضل شركة".


وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

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