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نهال عنبر : حالة يوسف شعبان مستقرة.. وأيمن عزب عازل نفسه في البيت

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشفت الفنانة نهال عنبر، مسئول الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت "نهال" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء إن حالته مستقرة ونسبة الأكسجين بالماسك 94 وتم ضبط الضغط 12070 بأدوية، والسكر منضبط وحالته حتى الآن مستقرة.

ومن ناحية أخرى أوضحت حالة الفنان أيمن عزب الذي أعلن قبل قليل إصابته بفيروس كورونا، مستطردة "أنا تواصلت معه وهو عنده كحة شديدة شوية ووجع في الجسم وعازل نفسه في البيت وبدأ في تلقي البروتوكول العلاجي ولم تحتاج حالته نقله إلى المستشفى".

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