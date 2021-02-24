إفتتاح معرض "CERAMICA MARKET" فى دورته الثامنه الخميس المقبل

يفتتح الدكتور ايمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، فاعليات معرض المعرض الرسمى للسيراميك والبورسيلين والادوات الصحيه CERAMICA MARKET فى دورته الثامنه، في الفترة من 25 فبراير الجاري ولمده 4 ايام حتى 28 فبراير، برعايه د. نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ود. على المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخلية، وبحضور، ومشاركة اكثر من ١٥ سفير وملحق تجارى افريقى وعربى واوروبى .

والمعرض ياتى لمواجه زياده الاسعار والمساهمة مع كافة المقبلين من الشباب على الزواج والتشطيبات ,وكذا راغبى التجديد وكذا مهندسى الديكور والمقاوليين واصحاب المشروعات العقارية والذى يبحثوا عن التوفير فى تكاليف التشطيب بما لايخل بالجوده او مستوى الوحدات السكنيه او الادارية والمشروعات القوميه .





وبمشاركه اكبر الاسماء بمصر فى مجال السيراميك والبورسيلين وكافه الادوات الصحيه، الذين سيقدمون خصومات حقيقية وجوائز وسحب يومى على جوائز وهدايا ايضا لكل الزوار.





كما تم الاتفاق مع تطبيق دفع إلكتروني لتقديم خدمات التقسيط بدون مقدم وذلك للعملاء واختيار التقسيط من 3 شهور وحتى 36 شهر فى اسرع الاجراءات للموافقه على التقسيط داخل المعرض خلال 15 دقيقه فقط والقيام مباشره بالشراء من داخل المعرض وتم الاتفاق بوجود فريق من التطبيق لتسهيل انهاء الاجراءات وتقديم اى دعم فنى لتفعيل التطبيق .





وتم الاتفاق ايضا مع عمالقه الاسماء العامله فى مجال السيراميك والبورسيلين والادوات الصحيه على دعم ذلك المعرض ولاقت مطالب العملاء قبول تلك الاسماء الكبيرة من كبرى الشركات .وسيتم تقديم اضخم خصومات حقيقية لكافه المنتجات المصريه والمستورده من السيراميك والبورسيلين والادوات الصحية والالاف من الموديلات وتم مراجعه ذلك مع كافة الشركات المساهمة فى تلك الفرصه السنويه للتخفيضات .