الحكومة: العقارات بالقرى والنجوع معفاة من الضريبة (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن العقارات بالقرى والنجوع معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، حيث لا يدفع بائع العقار أي ضريبة.



ونفي متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "ما يتردد حول مصادرة المنازل التي لا يسدد الملاك رسوم تسجيلها معلقا "شائعات ليس لها أساس".



وأكد أن توثيق المنازل بالشهر العقاري يحفظ حقوق المواطنين ويمنع التحايل، مردفا "الأموال المحصلة من المواطنين تنفق على المشروعات، ما تحصل عليه الدولة من المواطن يعود إليه مرة أخرى".



وحول تحديد القانون رسوم بقيمة 1% لنقابة المحامين قال "كون توثيق العقود يشترط توقيع محامي، وهو ما ستطلب اللجوء إلى نقابة المحامين".

